Coinbase-Chef Brian Armstrong hat sich öffentlich in der positiven Reaktion auf den Super-Bowl-Fernsehspot der Kryptowährungs-Handelsplattform gesonnt. Der Werbespot, der neuen Usern für 15 Dollar Gratis-Bitcoin anbot, war ein Marketing-Glückstreffer. Doch Begeisterung zu entfachen ist zwar gut - aber dem Geschäft von Coinbase nützt dies nur bedingt.

Brilliant or wasteful? Coinbase spent somewhere around $7M for a #SuperBowl ad with just a QR code. pic.twitter.com/eAb9TViGVu

