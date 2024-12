Darum gilt in der Kryptowelt das Credo: Stelle deine eigenen Recherchen an. «Ein Coin oder Token kann rasant von nirgendwo in die Top 30 kommen und stark an Wert gewinnen», sagt Experte Borini. Und weiter: «Doch diesen zu finden, ist fast wie die Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen.» Wer keine Lust oder Zeit habe, sich eingehend mit der Branche zu beschäftigen, aber trotzdem in Kryptos investieren wolle, solle sich einfach auf Bitcoin konzentrieren. «Der ist einfach zu verstehen und ist die Lokomotive», so Borini. Wobei: Auch der Bitcoin kennt starke Kursschwankungen.