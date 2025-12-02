Die beliebtesten börsengehandelten Fonds, die die volatile Strategy-Aktie abbilden – MSTX und MSTU, beide mit doppelter täglicher Rendite – sind in diesem Jahr um mehr als 80 Prozent gefallen. Damit gehören sie zu den zehn schlechtesten Fonds auf dem gesamten, über 4700 Produkte breiten US-ETF-Markt – nur knapp hinter obskuren Short-Wetten gegen Goldminen- und Halbleiteraktien. Ein dritter Fonds, MSTP, der während des Krypto-Booms im Juni aufgelegt wurde, hat seit seinem Börsendebüt ähnlich stark verloren. Zusammen haben die drei Fonds seit Anfang Oktober rund 1,5 Milliarden Dollar an Vermögen vernichtet.