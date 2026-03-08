Auffällig: Sechs nagelneue Accounts, alle erst im Februar erstellt, setzten alles auf ein einziges Szenario – nämlich dass die USA bis zum 28. Februar zuschlagen. Und genau das passierte. Einige kauften ihre Anteile nur Stunden vor den ersten Explosionen in Teheran – für rund zehn Cent. Nach dem Angriff waren sie einen Dollar wert. Der Einsatz hat sich über Nacht verzehnfacht. Laut der Analysefirma Bubblemaps erzielten allein die sechs neu erstellte Accounts rund eine Million Dollar Gewinn.