Vor allem die Zulassung der Bitcoin-ETF in den USA und der Erfolg dieser Anlageprodukte habe weltweit starke Signale ausgesendet, sagte Bergmüller. Dass dem Bitcoin nicht zuletzt eine Wertbewahrungsfunktion zugeschrieben werden, habe sich bereits in der Bankenkrise um die US-Regionalbanken und die Credit Suisse gezeigt. Diese hätten zu Zuflüssen in Krypto-Anlagen geführt, die auch bei Amina spürbar waren.