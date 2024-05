Der Nettogewinn habe bei 1,2 Milliarden Dollar gelegen, teilte die grösste US-Börse für Cyber-Devisen am Donnerstag mit. Im Vorjahreszeitraum hatte ein Verlust von 79 Millionen Dollar zu Buche gestanden. Die Aktie fiel im nachbörslichen Geschäft am Donnerstag dennoch um drei Prozent, nachdem sie den regulären Handel mit einem Plus von knapp neun Prozent beendet hatte.