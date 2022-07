Ark Investment Management hat zum ersten Mal in diesem Jahr Aktien von Coinbase, der grössten amerikanischen Kryptobörse, abgestossen. Grund dafür sind Meldungen, welche davon berichten, dass die Handelsplattform von einer Untersuchung betroffen sei.

Drei Ark-Fonds haben insgesamt 1,41 Millionen Aktien im Wert von etwa 75 Millionen Dollar veräussert. Das geht aus den täglichen Handelsdaten von Ark hervor, welche von Bloomberg zusammengestellt wurden. Von dieser Gesamtzahl an Coinbase-Aktien hat der Ark Innovations ETF, das Flaggschiff des Unternehmens, 1,13 Millionen Anteile verkauft.

Die Aktien von Coinbase haben am Dienstag etwa ein Fünftel ihres Wertes eingebüsst. Das Unternehmen müsse sich einer Untersuchung amerikanischen Börsenaufsicht stellen, ob Amerikanern auf Coinbase der Handel mit digitalen Vermögenswerten erlaubt wurde, die eigentlich als Wertpapiere hätten registriert werden müssen. So haben sich Personen geäussert, welche mit der Angelegenheit näher vertraut sind.

Der Leiter der Rechtsabteilung von Coinbase, Paul Grewal, hat auf Twitter zu der Problematik Stellung bezogen: "Wir sind zuversichtlich, dass unser strenger Prüfungsprozess, welcher von der SEC bereits geprüft wurde, Wertpapiere von unserer Plattform fernhält. Wir freuen uns auf den Dialog mit der SEC zu dieser Angelegenheit.” Die SEC, womit die amerikanische Börsenaufsicht gemeint ist, wollte sich nicht dazu äussern.

I’m happy to say it again and again: we are confident that our rigorous diligence process—a process the SEC has already reviewed—keeps securities off our platform, and we look forward to engaging with the SEC on the matter. A refresher: https://t.co/SaacvrZEiU

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) July 26, 2022