Die weltgrösste Kryptowährung Bitcoin verliert am Donnerstag 3 Prozent auf 27'889 Dollar. Zeitweise fiel der Coin unter 26'000 Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2020. Die zweitgrösste Kryptowährung Ether rutschte um bis zu 12 Prozent ab, während Token wie Avalanche und Solana ebenfalls zurückfielen.

Der gesamte Krypto-Sektor musste in dieser Woche starke Verluste hinnehmen und die Stimmung ist nach wie vor fragil. Für Verunsicherung sorgen die Turbulenzen um den Stablecoin TerraUSD. Dieser liegt mit 0,64 Cents noch immer unter ihrem designierten Wert von 1 Dollar, während der zugehörige Token Luna innerhalb von 24 Stunden 97 Prozent seines Werts einbüsste.

Stablecoins sind Schlüsselelemente des Kryptomarktes, in denen Händler Gelder parken, während sie in andere Token ein- und aussteigen. Die verschiedenen Stablecoins sind zusammen weit über 100 Milliarden Dollar wert und ein zunehmender Vertrauensverlust könnte eine existenzielle Prüfung für das Ökosystem der digitalen Vermögenswerte darstellen.

Absturz von TerraUSD verängstigt Kryptomarkt

"Der Absturz von TerraUSD hat den Kryptomarkt stark beeinflusst", sagte Edul Patel, Geschäftsführer von Mudrex, einer algorithmusbasierten Krypto-Investmentplattform. Während sich Bitcoin in der Vergangenheit oft schnell von Abstürzen erholt hat, könnte er dieses Mal noch weiter fallen, fügte er hinzu.

"Wird der Markt durch das, was mit TerraUSD passiert, verängstigt? Die Antwort ist ja", sagte Craig W. Johnson, leitender Markttechniker bei Piper Sandler. "Geldmarktfonds sind wichtig für Investoren, und im Moment stellen wir den drittgrössten Geldmarktfonds im Krypto-Land in Frage. Die Leute haben nicht geglaubt, dass wir damit den Bock umstossen würden, und das ist eindeutig passiert."

TerraUSD ist nicht der erste algorithmische Stablecoin, dessen Bindung in die Luft geflogen ist. Neutrino, das versuchte, durch die Ausgabe und Verbrennung von Token das Gleichgewicht zu halten, verlor letzten Monat seine Bindung. Das Gleiche passierte Iron Finance im vergangenen Juni. Dieser Vorfall veranlasste den Besitzer der Dallas Mavericks und Krypto-Fan Mark Cuban dazu, eine staatliche Regulierung zu fordern. Er bemängelte das Fehlen der Definition, was ein Stablecoin ist und welche Sicherheiten akzeptabel sind.

Ungünstiges Umfeld für Risikoanlagen wie Kryptowährungen

Die Stimmung bei Kryptowährungen wird auch durch die hohe US-Inflation beeinträchtigt. Diese deutet auf aggressive Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed hin - ein ungünstiges Umfeld für Risikoanlagen. "Auf dem gesamten Kryptomarkt herrscht extreme Angst", sagte Marcus Sotiriou, Analyst bei dem in Grossbritannien ansässigen Digital-Asset-Broker GlobalBlock.

Der Bereich um 30'000 Dollar sei eine "besonders sensible Zone" für Bitcoin gewesen, schrieb James Malcolm, Leiter der Devisen- und Kryptoforschung bei UBS. Das ist der Punkt, an dem die Mining-Ökonomie negativ wird, was möglicherweise zu erhöhten Münzverkäufen durch diese Schlüsselkohorte führen könnte", sagte er.

Auch Krypto-Aktien im Ausverkauf

Unterdessen fielen die Aktien und Anleihen von Coinbase am Mittwoch auf neue Tiefststände und signalisierten damit die Skepsis der Anleger gegenüber den Aussichten der Krypto-Börse in einem Bärenmarkt. Das Unternehmen meldete gestern einen Umsatz, der niedriger als erwartet ausfiel, und warnte, dass das Handelsvolumen und die monatlichen Transaktionszahlen im zweiten Quartal voraussichtlich niedriger sein werden als im ersten Quartal.

Johnson von Piper Sandler sagt, dass dies eine weitere Sorge für Krypto-Investoren im Moment ist. "Es ist die grösste Börse hier in den Vereinigten Staaten und sie haben gerade einen Verlust gemacht", sagte er und fügte hinzu, dass die Turbulenzen um TerraUSD "den Abwärtsdruck im Krypto-Land vergrössern".

Bitcoin hat schon einmal einen Boom-and-Bust-Zyklus durchlaufen. Daher predigen viele Krypto-Investoren Geduld. "Letztendlich muss jeder Investor die Grösse seiner Positionen auf der Grundlage seines Risikoniveaus und Zeithorizonts bestimmen", sagte Alex Tapscott, Geschäftsführer der Digital Asset Group bei Ninepoint Partners. "Wir glauben, dass sich Bitcoin erholen wird und dass wir uns noch in der Anfangsphase dieses neuen Internets der Werte befinden. Ruhe bewahren und Hodl."

"Hodl" ist ein Meme, das aus einem Tippfehler des Wortes "Hold" entstand. Es steht für die Einstellung von Anlegern, eine Kryptowährung wie Bitcoin dauerhaft zu halten.

(Bloomberg/cash)