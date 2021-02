Für Aufmerksamkeit sorgte am Donnerstag der Start eines börsengehandelten Fonds (ETF) auf Bitcoin in Kanada. Der an der Börse in Toronto gehandelte ETF will direkt in Bitcoin investieren. Er soll sowohl in kanadischen als auch US-Dollar verfügbar sein. Es ist der erste Bitcoin-ETF in Nordamerika. Schon lange warten Krypto-Anhänger auf die Zulassung eines ETF in den USA - bisher vergebens.

Der Bitcoin hat einen rasanten Anstieg hinter sich, der im Jahr 2008 mit wenigen US-Cent gestartet ist. Starke Kursgewinne hat die Kryptowährung vor allem seit vergangenen Herbst verzeichnet. Noch vor gut einem Jahr war ein Bitcoin gerade mal 8000 Dollar wert gewesen. Seither hat sich sein Kurs mehr als versechsfacht.

Gründe für den Kursanstieg sind neben dem knappen Angebot an Bitcoin das zunehmende Interesse von Investoren und seitens der Wirtschaft. Zuletzt hatte vor allem der Elektroautohersteller Tesla für Aufsehen gesorgt, als ein milliardenschwerer Bitcoin-Erwerb bekannt wurde. Auch will das Unternehmen des schillernden Milliardärs Elon Musk künftig Zahlungen in Bitcoin akzeptieren.

(AWP)