Nach einem massiven Kurseinbruch im Vorjahr wurde Bitcoin von vielen bereits totgesagt. Doch es geht wieder aufwärts: Allein im April ist die bekannteste Kryptowährung um rund ein Viertel teurer geworden und hält sich nun seit einigen Tagen relativ stabil bei 5200 Dollar.

"Die Leute suchen einen Inflationsschutz und finden diesen in Kryptowährungen", sagt Alain Kunz, CEO und Gründer von Tokensuisse im Video-Interview mit CNN Money Switzerland. Er sieht weitere Gründe für das neue Leben im Bitcoin-Kurs: Die geringe Korrelation von Kryptowährungen mit anderen Anlageklassen, die inzwischen grössere regulatorische Klarheit bei Bitcoin & Co. und der Eintritt von institutionellen Anbietern in den Krypto-Markt.

Und gemäss Kunz wird sich die Bitcoin-Rally in diesem Jahr weiter fortsetzen: "Ich würde nicht sagen, dass wir Bitcoin Ende Jahr bei 20'000 Dollar sehen werden, aber es wird aufwärts gehen."

Hier das Video von CNN Money Switzerland: