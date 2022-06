Wegen eines Softwarefehlers waren in der Nacht zum Donnerstag für viereinhalb Stunden keine Transaktionen möglich.

Im Januar hatte es im Solana-Netz eine Serie von Ausfällen und Serviceproblemen gegeben, die bis zu 18 Stunden dauerten. In der Folge mussten Nutzer der Blockchain bei Wertverlusten ihrer Portfolios zuschauen, ohne Token abstossen zu können.

Am Kryptomarkt sackte die Notierung von Solana angesichts der neuerlichen Probleme am Mittwoch um über 11 Prozent ab. Am Donnerstag sank sie weitere 3 Prozent und fiel unter die Marke von 40 Dollar. Während des Kryptofiebers im letzten Jahr wurden für den Coin im November zeitweise 260 Dollar gezahlt.

Inzwischen läuft die Blockchain wieder, wie Solana per Twitter mitteilte. Die auf der Blockchain geparkten Positionen seien sicher, hiess es.

Anfang Mai war Solana für sieben Stunden ausser Betrieb, nachdem die NFT-Plattform Metaplex Candy Machine ihr Transaktionsvolumen auf beispiellose 4 Millionen Transaktionen pro Sekunde getrieben hatte.

(Bloomberg)