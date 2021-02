Ripple (XRP) ist plötzlich die viertgrösste Kryptowährung der Welt. Seit Freitag hat Ripple mehr als 90 Prozent im Wert zugelegt. Dies nachdem das kürzlich emporgepushte Dogecoin die Hälfte seiner Gewinne abgegeben hatte.

Ripple ist damit die zweite Kryptowährung in kurzer Zeit, die durch Aktivitäten von Kleinanlegern in die Höhe katapultiert wurde - Dogecoin hatte zuvor innerhalb weniger Tage 1000 Prozent gewonnen. Die Kaufaktivitäten sind dabei via Reddit’s WallStreetBets-Forum und Gruppen auf dem Instant-Messaging-Dienst Telegram organisiert worden. Deklariertes Ziel: "pump and dump".

Die neue Liebe bezüglich Kryptowährungen kommt nicht ungefähr: Die Kleinanleger wandten sich letzte Woche diesen als Ziel zu, nachdem die US-Börsenaufsicht (SEC) den Kampf zwischen ihnen und den Hedgefonds um Aktien wie GameStop oder AMC zunehmend zu unterbinden versuchte. Im Moment ist "pump" bei Ripple einfacher.

Dabei hat Ripple eigentlich einen sehr schweren Stand: Die US-Börsenaufsicht (SEC) entschied sich im Dezember gegen die Kryptowährung vorzugehen, da es sich laut SEC bei Ripple um ein Wertpapier handle und nicht um eine Kryptowährung. Die Klage führte innerhalb von wenigen Tagen zu einem radikalen Wertabfall und so manche Kryptobörse nahm daraufhin die Coins von ihren Plattformen.

Kursgewinne kurzfristig - Kollaps unausweichlich

Die Verluste von damals sind jedoch für den Moment Geschichte. Händler denken aber nicht, dass ein ähnlich grosser Anstieg wie bei Dogecoin möglich sein wird. "Ripple zu diesem Preis zu kaufen, während die Zukunft noch ungewiss ist, ist reines Glückspiel", sagt der Händler und Autor von "The Crypto Trader" Glen Goodman. Sein Argument: Es kann noch gut höher gehen, doch sobald WallStreetBets-Meute das Interesse verliert, kollabiert Ripple.

Ähnlich sieht es Kryptowährungshändler und Ökonom Alex Krüger: "Ripple ist wegen seiner grösseren Marktkapitalisierung schwerer im Preis zu bewegen als Dogecoin. Preise bei 0,75 bis 1 Dollar sind möglich." Doch im Endeffekt prophezeit auch dieser Experte den Kollaps.