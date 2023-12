Kryptoexperte Timo Emden von Emden Research führte den Einbruch auf Gewinnmitnahmen zurück, nachdem die Kurse vieler Digitalwerte in den vergangenen Wochen stark gestiegen waren. «Anleger am Kryptomarkt haben zu Wochenbeginn Kasse gemacht», heisst es in einem Marktkommentar. Angesichts der heissgelaufenen Kurse tue eine Konsolidierung Not. In der vergangenen Woche war der Bitcoin in Richtung 45'000 Dollar gestiegen und hatte den höchsten Stand seit April 2022 erreicht.