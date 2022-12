Bei Bitcoin Suisse heisst es etwa, dass man - "was unsere eigenen Gelder betrifft" - frühzeitig das "Exposure gegenüber FTX erheblich reduziert" habe. Rund 90 Prozent der Bestände habe man vor dem Kollaps abziehen können.



Die Schweizer Finanzaufsichtsbehörde Finma gab ausserdem bekannt, dass man in Bezug auf die von der Finma beaufsichtigten Finanzhäuser "bisher keine Hinweise auf gravierende Exposures im Kontext der FTX-Ereignisse" habe.



Und nicht nur das: Schenkt man den Lenkern der Schweizer Kryptobanken Glauben, dann haben sie vom FTX-Debakel sogar profitieren können. So sagte etwa der CEO von Sygnum, Mathias Imbach, unlängst an einer Veranstaltung, dass der Bank seit der Insolvenz von FTX mehrere hundert Millionen Franken an neuen Kundengeldern zugeflossen seien. Der bereits feste Regulationsrahmen in der Schweiz und die volle Banklizenz von Sygnum schaffe Vertrauen in einem aktuell unsicheren Umfeld, so Imbach.



Ruf nach Regulierung



Dass im Windschatten der vernichteten FTX-Milliarden nun die harte Hand der Regulierungsbehörden folgen könnte, dürfte die hiesigen Kryptobanken also freuen. Es verschafft ihnen einen Vorsprung vor noch unregulierter Konkurrenz.



"Zu hoffen ist indes, dass die Regulierung mehr dem Schutz der Anleger dient und nicht Innovationen einschränkt", sagt dazu Marcus Dapp, Chef Analyst bei Bitcoin Suisse. Denn die in der Kryptobranche "hausgemachten" Probleme seien durchaus lösbar, da vor allem menschliches Fehlverhalten zum

Vertrauensverlust geführt habe.



Branche am Abgrund



Derweil dreht sich das Konkurs-Karussell im Nachgang der FTX-Insolvenz aber munter weiter. Nach weiteren insolventen Branchengrössen wie BlockFi geriet auch der Bitcoin-Trust Grayscale unter Zugzwang. Zudem machten jüngst Spekulationen die Runde, das auch die grösste, noch weitgehend unregulierte, Kryptobörse Binance unter starken Mittelabflüssen leide.



Dieser "Dominoeffekt" zeige auf, wie das "Financial-Engineering" des Krypto-Ökosystems eine ganze Branche vor den Abgrund getrieben habe, heisst es in einem Rückblick zum FTX-Kollaps der Crypto Finance Group aus Zug. Und auch das zur Deutschen Börse gehörende Unternehmen sieht die Regulierung als Heilsbringer: "Um zu verhindern, dass sich solche Ereignisse in Zukunft wiederholen, braucht es die Durchsetzung bestehender regulatorischer Massnahmen und Standards."



Die Branche zieht sich auch hierzulande derweil auf ein altgedientes Muster zurück. Frei nach dem Motto: "Jede Krise ist eine Chance" beschwören die den Entwicklergeist. Bei der Bank Seba klingt das etwa wie folgt: "Das Jahr 2023 wird voraussichtlich ein günstiges Umfeld für Entwickler bieten, um verschiedene Ökosysteme aufzubauen und zu erproben." Die Zuger Kryptobank ist zudem überzeugt, dass sich die Kryptomärkte "in zunehmendem Tempo" weiterentwickeln werden.