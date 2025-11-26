Kuba hatte bereits 2014 ähnliche Massnahmen angekündigt, als sich die Beziehungen zu den USA unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama verbesserten. Die Aussichten sind derzeit jedoch weniger optimistisch. Die Regierung unter Präsident Donald Trump hat die Sanktionen gegen den kommunistisch geführten Inselstaat verschärft. Wurden ausländische Investitionen unter dem früheren Staatschef Fidel Castro noch als notwendiges Übel angesehen, gelten sie heute als wichtiger Bestandteil der Entwicklungspläne des Landes.