Der Umsatz von Kudelski kam im ersten Semester 2023 bei 339,9 Millionen US-Dollar zu liegen, was einem Plus von 2,1 Prozent entspricht. Das Hauptproblem der Westschweizer Gesellschaft ist, dass das Hauptgeschäft mit Verschlüsselungstechnologie für digitales Fernsehen (Sparte Digital TV) schrumpft (-18 Prozent). Der Bereich litt laut den Angaben vom Donnerstag vor allem unter der negativen Entwicklung bei Hardware-Investitionen. Der Trend gehe in Richtung internetbasierte Technologien.