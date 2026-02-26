Ferner erwartet das Management, dass sich die «positive Transformationsdynamik» fortsetzen wird. Dabei wird erwartet, dass die Umsätze im Bereich Core Digital Security stabil bleiben. Cybersecurity soll wieder wachsen und IoT soll zu einem zweistelligen Wachstum zurückkehren. In allen drei Bereichen wird auch eine Verbesserung des EBITDA in Aussicht gestellt.