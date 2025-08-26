Wachstum beschleunigen

In der zweiten Jahreshälfte rechnet Kudelski mit einer stärkeren Umsatzentwicklung als noch im ersten Halbjahr. Zugleich dürften die Betriebskosten dank der Restrukturierungsbemühungen weiter gesenkt und die Profitabilität verbessert werden, hiess es. Im Rahmen des Umbaus hatte die Gruppe den Abbau von rund 160 Stellen angekündigt.