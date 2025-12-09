Die Kühne Holding des Logistik-Milliardärs Klaus-Michael Kühne hat ihren Anteil an dem Chemikalienhändler Brenntag deutlich aufgestockt. Der Investor habe seinen Anteil von 15 auf 20,10 Prozent erhöht, wie der Dax-Konzern am Montag nach Börsenschluss mitteilte. Damit ist die Kühne Holding derzeit der grösste Anteilseigner des Essener Unternehmens. Die Brenntag-Aktie verlor im Dienstagshandel zuletzt um rund 0,4 Prozent auf 48,11 Euro.