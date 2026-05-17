«Wir beobachten die Marktentwicklungen und die operative Entwicklung der Lufthansa weiterhin aufmerksam und schliessen den Erwerb weiterer Aktien innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht aus», wird Kühne-Verwaltungsratspräsident Karl Gernandt in einem am Sonntag online publizierten NZZ-Artikel zitiert. Die Lufthansa-Beteiligung diene der «Umsetzung der strategischen Ziele der Kühne Holding AG.» Die Holding mit Sitz in Schindellegi ist mit 20 Prozent grösster Einzelaktionär des Flugkonzerns.