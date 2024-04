Die Aenova Group hat ihren Sitz in Starnberg bei München und ist ein Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister für die Pharma- und Gesundheitsindustrie, wie die Kühne Holding am Mittwoch mitteilte. Mit der Übernahme will die Besitzerin des Logistikkonzerns Kühne+Nagel den «Anlagefokus erweitern». Aenova entwickle, produziere und verpacke alle gängigen Darreichungsformen, Produktgruppen und Wirkstoffklassen von Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln.