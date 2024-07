Jüngst sprach der CEO des Logistikonzerns Stefan Paul in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AWP von der Wiederbelebung des Frachtmarktes. Gemäss Paul hätten sich die Frachtraten beziehungsweise die Preise für Containertransporte in den letzten Wochen fast verdreifacht. So sind auch gemäss dem Baltic Dry Index, der die täglichen Frachtraten an der Baltic Exchange in London misst, Preissteigerungen in den vergangenen Wochen zu erkennen. Nachdem der Index im vergangenen Jahr mehrheitlich zwischen 500 und 2’000 Dollar schwankte, notiert er in diesem Jahr zwischen 1’500 und 2’000 Dollar. Seit Juni befindet er sich jedoch in einer Aufwärtsbewegung auf über 2'158 Dollar.