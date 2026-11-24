Ein anderer Experte verweist zudem auf die schwächer als erwartet ausgefallenen ADP-Daten zum US-Arbeitsmarkt. Diese könnten ein Anzeichen für einen rückläufigen Konsum in den USA sein. Eine solche Konsumabschwächung habe sich bereits in den letzten Quartalszahlen von UPS und Fedex gezeigt.