Kühne+Nagel habe im ersten Quartal mit einer starken Entwicklung der Profitabilität überzeugt und die EBIT-Guidance fürs Gesamtjahr leicht erhöht, heisst es im Kommentar der ZKB. Vor allem in der See- und Luftfracht hätten die Kostenkürzungen bereits Früchte getragen. ZKB-Analyst Gian Marco Werro geht nun mit Blick auf die Profitabilität von weiterem Rückenwind aus, auch wenn schwächere Volumen zu erwarten seien.