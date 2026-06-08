Neu wird Frankfurt in die Rotation eingebunden, wie das Unternehmen Kühne+Nagel am Montag mitteilte. Damit sollen die Verbindungen zwischen Nordamerika, Europa und Asien verbessert werden.Die neue wöchentliche Strecke führt von Chicago über Frankfurt nach Atlanta. Laut Kühne+Nagel verbindet sie zwei wichtige Zentren für die Pharmaindustrie und erleichtert den Transport zeitkritischer Gesundheitsprodukte.