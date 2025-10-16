Die neuen Standorte entstehen in Gurgaon, Kolkata, Nagpur, Mumbai und Rajpura. Damit will Kühne+Nagel die wachsende Nachfrage in Schlüsselbranchen wie Konsumgüter, Gesundheitswesen, Hightech und Automobilindustrie bedienen. Insgesamt sollen über 1500 neue Arbeitsplätze entstehen.