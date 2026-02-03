Eine Leasingvereinbarung dazu sei mit der Flughafenbetreiberin Fraport unterzeichnet worden, teilte Kühne+Nagel am Dienstag mit. Die neue Anlage am Logistikstandort CargoCity Süd werde zu einer schnelleren Anbindung an wichtige Handelsrouten und einer rascheren Abfertigung in den Luftfrachtaktivitäten von Kühne+Nagel führen, hiess es weiter. Das Zentrum mit 16 Gates werde bis Ende 2028 fertig gebaut und zur Übergabe bereit sein.
Mit dem neuen Frachtzentrum vergrössert sich die Gesamtfläche von Kühne+Nagel im CargoCity Süd laut den Angaben auf über 20'000 Quadratmeter. Beim Bau des neuen Zentrums würden auch nachhaltige Aspekte wie Ladestationen oder Photovoltaikanlagen berücksichtigt.
(AWP)