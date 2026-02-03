Eine Leasingvereinbarung dazu sei mit der Flughafenbetreiberin Fraport unterzeichnet worden, teilte Kühne+Nagel am Dienstag mit. Die neue Anlage am Logistikstandort CargoCity Süd werde zu einer schnelleren Anbindung an wichtige Handelsrouten und einer rascheren Abfertigung in den Luftfrachtaktivitäten von Kühne+Nagel führen, hiess es weiter. Das Zentrum mit 16 Gates werde bis Ende 2028 fertig gebaut und zur Übergabe bereit sein.