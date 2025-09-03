Razuck ist seit 2003 in verschiedenen leitenden Positionen bei Kühne+Nagel tätig und folgt auf Gianfranco Sgro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. In den letzten drei Jahren war er für das Kontraktlogistikgeschäft in Nord- und Südamerika zuständig. Sgro, der seit über einem Jahrzehnt bei Kühne+Nagel tätig war, werde seinerseits CEO eines Unternehmens im Mobilitätsbereich.