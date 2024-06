Beim Logistikkonzern Kühne+Nagel stehen die Zeichen auf Aufschwung. Man könne in der Seefracht von einer «eigentlichen Wiederbelebung des Marktes» sprechen, so der Firmenchef. So hätten sich die Frachtraten, also die Preise für Containertransporte, in den letzten Wochen fast verdreifacht.