Das von Kühne+Nagel betriebene Zentrum ist laut Mitteilung vom Mittwoch das grösste Logistikzentrum Italiens, das auf Bildungsverlage ausgerichtet ist. Es bündle Aktivitäten, die bisher auf drei Standorte verteilt waren, und solle die Verteilung von Lernmaterialien in ganz Italien effizienter machen.