In dem rund 8000 Quadratmeter grossen Neubau werde im Dreischichtbetrieb ein umfassender Stückgut-Service angeboten, teilte der Logistikdienstleister am Donnerstag mit. Rund 2000 Quadratmeter stünden für die sogenannte transportnahe Logistik zur Verfügung, also Containerentladung oder Zwischenlagerung.