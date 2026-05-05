Mit dem neuen Zentrum reagiert der Konzern auf die steigende Nachfrage nach spezialisierten Logistiklösungen für Pharma- und Medizinalprodukte in der Region, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Die 248 Quadratmeter grosse Anlage verfüge über getrennte Temperaturzonen von 2 bis 8 Grad Celsius sowie 15 bis 25 Grad Celsius und erfülle den konzernweiten «HealthChain»-Qualitätsstandard.