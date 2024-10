Bisher keine Einigung

Fünf Wochen vor der US-Präsidentenwahl droht der Hafenarbeiter-Streik, den amerikanischen Aussenhandel durcheinanderzubringen. Kurz nach Mitternacht (Ortszeit) legten am Dienstag Beschäftigte in vielen Häfen an der US-Ostküste die Arbeit nieder, wie unter anderem der US-Fernsehsender CNBC berichtete. Auch ein neues Arbeitgeber-Angebot mit einer Einkommenserhöhung von nahezu 50 Prozent konnte den Streik nicht abwenden.