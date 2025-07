Das bestehende Abkommen mit Airbus für die logistischen Leistungen an allen Produktions- und Lagerstätten in Spanien sei erneuert worden, teilte Kühne+Nagel am Mittwoch mit. Gleichzeitig erstrecke sich die Partnerschaft neu auf Leistungen im Bereich Unterhalt, Reparatur und Renovation (MRO) für die Helikoptersparte von Airbus.