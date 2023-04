Nun sei es zu einer "raschen Normalisierung" der wirtschaftlichen Verhältnisse nach der coronabedingten Sonderkonjunktur in 2021 und 2022 gekommen, heisst es denn auch in der Mitteilung. Die Nachfrage nach Transportdienstleistungen sei zurückgegangen. Besonders deutlich war dies in den beiden wichtigsten Geschäftsbereichen Seefracht (Umsatz: -45 Prozent) und Luftfracht (-41 Prozent). Besser sieht es im Bereich Landverkehre (-3 Prozent) und vor allem Kontraktlogistik (+8 Prozent) aus.