Das Lager steht in Hamburg und hat eine Fläche von 10'000 Quadratmetern. Es decke für Sysmex ein breites Leistungsspektrum ab: Dazu zählten unter anderem die Direktkundenbelieferung in Teilen Europas und der taggleiche Versand von Luftfracht-Export-Eilaufträgen. Die Lagerung der Medizinprodukte erfolge in drei Temperaturzonen.