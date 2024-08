Bevor Matsuyoshi zu Kühne+Nagel kam, war er 9 Jahre lang für die globale Logistik bei adidas verantwortlich. Im Jahr 2022 übernahm Yutaka die Rolle des Global Head of Operations für die internationale Supply Chain in der Konzernzentrale von Kühne+Nagel in der Schweiz. In den vergangenen zwei Jahren leitete er komplexe Projekte für Auftragsmanagementlösungen mit einem starken Fokus auf die Digitalisierung.