Eastway mit Hauptsitz in Limerick verfüge über ein Netzwerk, das sich über 130 Länder erstrecke, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Das Unternehmen biete unter anderem zeitkritische Aircraft-on-Ground-Dienstleistungen, Logistik für Flugzeugmotoren sowie Zollabfertigungsdienstleistungen an. Darüber hinaus offeriere es Dienstleistungen für die schnell wachsende Luftfahrt-Leasingbranche.