Der 64-jährige Schacht, der seit 2012 in der Geschäftsleitung war, werde künftig beratende Aufgaben für die Gruppe wahrnehmen, teilte Kühne+Nagel am Mittwoch mit. So stehe er etwa für die Pflege langjähriger Beziehungen und für Nachhaltigkeitsthemen zur Verfügung.