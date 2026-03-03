Die Politik von US-Präsident Donald Trump und eine Konsumflaute in einigen Teilen der Welt verursachten einen Margenzerfall. Auf den Weltmeeren wurden wegen der Zölle weniger Waren verschifft, was zu Überkapazitäten führte und in der Folge zu einem Preiszerfall. Das Unternehmen hatte daher im Oktober das Jahresziel für den EBIT deutlich auf «über 1,3 Milliarden» gesenkt, was nun gut erreicht wurde.