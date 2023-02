Nach einem halben Jahrhundert Produktionszeit sei die letzte Boeing 747-8F mit dem Namen "Empower" während einer offiziellen Zeremonie in Seattle der Öffentlichkeit vorgestellt worden, so das Communiqué. Das Ereignis markiere das Ende des Jumbo-Jets, der mit seinem Beladungskonzept via Flugzeugnase, seiner Nutzlastkapazität und seiner Treibstoffeffizienz dazu beigetragen habe, die globale Luftlogistikbranche zu revolutionieren.