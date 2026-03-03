Er rechne damit, dass es wegen der fehlenden Kapazität in rund einer Woche ‌in Asien für Fracht in Richtung USA und vor allem in Richtung Europa zu ​einem Rückstau kommen werde. «Das heisst also, ​es gibt nicht ​genug Kapazität, nicht genug Supply, nicht genug Maschinen, ‌die fliegen, die die anfallende Ware an den Bestimmungsort bringen können. Und damit steigt die ​Komplexität.» ​