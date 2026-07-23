Kühne+Nagel rechnet für 2026 nun ⁠mit einem bereinigten operativen Gewinn (Ebit) von 1,35 bis 1,55 Milliarden Franken, wie ‌es am Donnerstag mitteilte. Zuvor ‌hatte der Konzern, der seinen ​Ausblick zuletzt im April erhöht hatte, 1,25 bis 1,40 Milliarden Franken in Aussicht gestellt. Als Grund für den Optimismus nannte Kühne+Nagel vor allem gute Geschäfte in ‌der Luftfracht sowie eine Effizienzsteigerung durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Mit der neuen Prognose übertrifft der Konzern die Erwartungen ​der Analysten. Diese hatten im Mittel mit ​einem operativen Gewinn von ​1,41 Milliarden Franken für das Gesamtjahr gerechnet.