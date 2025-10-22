Was steht im Fokus?

Kühne+Nagel ist ein Spielball der handelspolitischen Kontroversen, direkt und indirekt. Direkt haben die Zölle von US-Präsident Trump Folgen auf die Handelsvolumina, indirekt wirken sich Trumps Aussagen auch auf die für Kühne+Nagel wichtige US-Währung aus. Beides dürfte im dritten Quartal negativ auf die Kennzahlen des Logistikers durchgeschlagen haben. Die Weltwirtschaft kommt nicht auf Touren, und die Vorzieheffekte in Erwartung höherer Zölle dürften allmählich zum Erliegen gekommen sein. Ausserdem schwächelte die US-Währung zur Konzern-Währung Franken.