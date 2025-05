Dafür wurde ein Vertrag als «Lead Logistics Provider» unterzeichnet, teilte Kühne+Nagel am Mittwoch mit. So würden die Luft-, See- und Strassentransporte auf dem chinesischen Festland, in Taiwan, Singapur, Südkorea, Japan, Neuseeland, Australien, Indien und Südostasien übernommen. Das Mandat umfasse rund 70'000 Sendungen pro Jahr.