Koki hat Kühne+Nagel mit dem Ausbau und der Steuerung ihrer Distribution in Europa beauftragt. Damit sollen die Lieferketten für Elektro- und Druckluftwerkzeuge in 18 Ländern in Zentral-, Ost- und Westeuropa optimiert werden.
Kern der Zusammenarbeit sind zwei Fulfilment-Zentren im polnischen Dabrowa Górnicza und im belgischen Tessenderlo mit einer Gesamtfläche von rund 10'000 Quadratmetern, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Die Vereinbarung umfasse Lagerbewirtschaftung, Auftragsabwicklung, Transport, Distribution, Zollabwicklung sowie zusätzliche Dienstleistungen wie Co-Packing.
(AWP)