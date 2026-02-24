Kern der Zusammenarbeit sind zwei Fulfilment-Zentren im polnischen Dabrowa Górnicza und im belgischen Tessenderlo mit einer Gesamtfläche von rund 10'000 Quadratmetern, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Die Vereinbarung umfasse Lagerbewirtschaftung, Auftragsabwicklung, Transport, Distribution, Zollabwicklung sowie zusätzliche Dienstleistungen wie Co-Packing.