Seit 1950 stelle Mustela naturbasierte Hautpflegeprodukte für Babys und Erwachsene her, heisst es weiter. Kühne+Nagel werde von ihrem Distributionszentrum im norditalienischen Siziano aus für die breite Produktpalette an Mustela-Kosmetika die Lagerung, Qualitätskontrolle von Lieferungen und Distribution etwa an Drogerien oder Apotheken in Italien übernehmen.