Asien und Nordamerika sind die entscheidenden Wachstumsmärkte für das Geschäft von Kühne. Mit dem Erwerb der Mehrheit an IMC mache man einen weiteren wichtigen Schritt in der Strategie, die Position in Nordamerika auszubauen, wurde Kühne-Verwaltungsratspräsident Jörg Wolle zitiert.