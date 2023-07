Die sogenannte Konversionsmarge, die das Verhältnis von EBIT zu Rohertrag angibt, landete bei 23,2 Prozent nach 36,4 Prozent in der Vorjahresperiode, wie das Unternehmen mit Firmensitz im Kanton Schwyz am Dienstag mitteilte. Die Marge gilt in der Branche als wichtige Kennzahl zum Vergleich der Profitabilität der Firmen.