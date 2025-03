Die Konversionsrate beschreibt das Verhältnis von EBIT zum sogenannten Rohertrag und ist für das Management eine wichtige Kenngrösse. Analysten erwarten hier für 2024 auf das Gesamtjahr gesehen einen klaren Rückgang. Mittelfristig peilt das Unternehmen im Rahmen der «Roadmap 2026»-Strategie Konversionsraten von 25 bis 30 Prozent an. Zur See und in der Luft soll die Rate gar bei über 40 Prozent zu liegen kommen.